"Smartpricing", l'intelligenza artificiale aiuta gli albergatori a riempire hotel, case vacanze e b&b

Una tecnologia pensata per aumentare il fatturato degli hotel, case vacanze e b&b, attraverso un software che analizza i dati di vendita pregressi e suggerisce un prezzo più performante: è questo in sintesi il funzionamento di "Smartpricing", un sistema che si collega ad ogni tipo di gestionale, rendendo dinamiche le tariffe delle singole camere, modulando i prezzi sulla base della domanda, della stagione e delle performance di vendita aggiornate in tempo reale.

La gestione dei prezzi delle singole stanze è infatti solitamente molto rigida e non analizza i dati delle varie performance, a causa di una mancanza di competenze verticali e di strumenti digitali, e questo non permette loro di poter identificare e proporre il miglior prezzo per aumentare il fatturato.

Tommaso Centonze, Luca Rodella ed Eugenio Bancaro (nella foto in home), che da sempre vivono il settore alberghiero e tech, hanno ideato "Smartpricing" per sopperire alla lacuna di digitalizzazione all’interno degli hotel: "Storicamente solo le grandi catene alberghiere hanno potuto avere accesso a questo tipo di tecnologie. Noi invece, abbiamo ideato una soluzione accessibile anche alle piccole e medie strutture ricettive in grado di aumentare il fatturato anche fino al 20%".

“Ad oggi, con la chiusura della stagione estiva, le 40 strutture che si sono affidate a Smartpricing hanno avuto un aumento del fatturato fino a +20% rispetto alle performance di vendita tradizionale. Grazie alla nostra soluzione che riesce a identificare gli andamenti della domanda in tempo reale, gli albergatori hanno segnato guadagni prima irraggiungibili a causa dell’inefficienza che dettava le scelte di pricing”, continuano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli obiettivi per il futuro, oltre alla diffusione del software, sono legati all’implementazione di nuove forme di automazione per migliorare gli algoritmi alla base del sistema, ma anche allo sviluppo di un’interfaccia che dia sempre più informazioni all’albergatore, affiancando all’utilizzo del software l’accesso ad una reportistica tramite la quale monitorare le performance della struttura.