"Moovit" in sinergia con "Huawei": l'app che semplifica gli spostamenti urbani da oggi è disponibile sulla "AppGallery"

Nuova sinergia tra "Moovit", società della famiglia Intel leader per le soluzioni "Mobility as a Service", che ha sviluppato l’app per mobilità urbana più utilizzata in Italia e nel mondo e "Huawei", leader mondiale della tecnologia: tutti coloro che scaricheranno l’applicazione "Moovit" da "Huawei AppGallery", avranno a disposizione promozioni che saranno annunciate direttamente attraverso notifiche in-app.

Disponibile per il download su "Huawei AppGallery" per tutti i dispositivi, sia quelli dotati dei "Huawei Mobile Services" che dei "Google Mobile Services", "Moovit" fornisce agli utenti una guida semplificata per spostarsi e viaggiare in migliaia di città italiane e nel mondo, con qualunque mezzo di trasporto.

Isabella Lazzini, Marketing and Retail Director Huawei Italia CBG, ha commentato: “Siamo orgogliosi di dare il benvenuto su "Huawei AppGallery" a "Moovit", l’app di mobilità urbana più utilizzata, totalmente inclusiva, che consente a tutti l’utilizzo dei mezzi di trasporto in totale sicurezza. Anche nell’attuale situazione dovuta alle recenti misure di sicurezza, i nostri utenti avranno a disposizione una navigazione di qualità superiore, dovunque essi si trovino. Inoltre, potranno beneficiare del costante impegno di "Moovit" nel supportare le comunità a essere più attente all’ambiente e più sicure”.

“La missione di Moovit è sempre stata quella di agevolare la mobilità urbana in tutto il mondo - dichiara Yovav Meydad, Chief Growth e Marketing Officer di Moovit - L’integrazione dell’app di navigazione e pianificazione degli spostamenti sugli smartphone "Huawei" aiuterà a semplificare la vita di milioni di persone. Gli utenti saranno in grado di spostarsi in maniera più efficace e conveniente con i trasporti pubblici grazie a informazioni aggiornate in tempo reale”.

"Moovit", che sarà disponibile sia in versione app sia in versione browser, è solo l’ultima di una ricca gamma di app della categoria mobilità e viaggi disponibili su "Huawei AppGallery", che con il record di 261 miliardi di download di app tra gennaio e agosto 2020, conta attualmente oltre 96.000 app integrate con HMS Core e oltre 490 milioni di utenti attivi a livello globale. Tra queste, infatti, sono già disponibili: "Here WeGo", "TomTom", "myCicero", "Alitalia", "Trenitalia", "Italo", "Ryanair", "Lufthansa", "Booking", "ItTaxi", "SkyScanner", "Emirates".



Già utilizzata da oltre 865 milioni di persone in 3.200 città di 106 paesi al mondo, "Moovit", l’app gratuita per la mobilità urbana, combina le informazioni che arrivano dagli operatori del trasporto pubblico e dalle amministrazioni locali a quelle in tempo reale condivise dalla community. In questo modo, l’app è in grado di fornire un’immagine precisa e in tempo reale del percorso migliore per gli spostamenti in città, con ogni opzione di trasporto disponibile, come autobus, metropolitana, treni, biciclette, scooter elettrici, taxi e molto altro.

"Moovit", inoltre, fornisce agli utenti una pianificazione di viaggio che combina diversi mezzi di trasporto e informazioni in tempo reale: ad esempio, è possibile sapere con esattezza quando è in arrivo l’autobus o il treno regionale su cui si ha in programma di viaggiare. I servizi integrati di navigazione assistita offrono una guida passo passo durante l’intero viaggio mentre gli avvisi sul servizio evitano imprevisti sulle linee usate più frequentemente, così da poter pianificare il viaggio di conseguenza.

L'app include anche funzioni di accessibilità, consentendo alle persone con disabilità di usare i trasporti pubblici in completa sicurezza: è ottimizzata infatti con funzioni di lettura dello schermo per utenti non vedenti e ipovedenti, identifica percorsi e stazioni accessibili con sedie a rotelle, trova alternative senza gradini ed è dotata di menu e pulsanti ottimizzati per persone con disabilità motorie. Durante i mesi di lockdown, la Mooviter community, composta da circa 700.000 editor locali, si è attivata spontaneamente per fornire informazioni accurate e affidabili su trasporti e mobilità urbana, agevolando gli spostamenti degli altri utilizzatori dell’app.

