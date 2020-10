"Citroen Ami", alla "Milano Design City" presentata l'auto elettrica che si ricarica con la presa di casa

È ultracompatta e spinta da un motore 100% elettrico, si chiama infatti "Ami - 100% ëlectric" ed è stata appena presentata da Citroen in occasione della "Milano Design City": la nuova vettura della casa francese è pensata per chi ha più di 14 anni, si guida con la sola patente "Am" e per essere ricaricata si attacca semplicemente alla presa di casa da 220 V in sole 3 ore con il cavo elettrico previsto a bordo.

Un design innovativo per 2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza, con tetto panoramico, 7 versioni e 4 tonalità principali che garantisce un’autonomia a zero emissioni di 70 km, con una velocità massima di 45 km/h.

E mentre a Parigi è già partito il servizio di sharing, a Milano è possibile visionarla di persona fino allʼ11 ottobre allo Spazio Quattrocento di via Tortona 31. Il percorso immersivo è stato progettato insieme al Centro Stile Citroën di Parigi: entrando, il visitatore può osservare una "Ami – 100% ëlectric" di dimensioni reali ma inserita in una scatola XXL per modellini in miniatura.

Posizionata nella parte laterale, verso le pareti, è esposta una tazza con il logo in arancione. Al suo fianco, a tutta parete, sospeso sul muro come una "scultura dispiegata", il cartone che riproduce, aperta in tutta la sua superficie, la sagoma della scatola degli accessori.

Accanto, la riproduzione dello speaker "Ultimate Ears", l’altoparlante Bluetooth, che può utilizzare a casa così come a bordo. Il visitatore scopre quindi un'enorme presa a muro 220 V domestica e, appoggiata al suolo, la sua presa collegata al cavo che crea un percorso che si trasforma in un divano su cui sedersi. Un pop-up consente di entrare in contatto con l'oggetto di mobilità e di sedersi al suo interno.