Coronavirus, la nuova mascherina smart di LG che protegge e al contempo purifica l’aria che si respira

Il nuovo purificatore d'aria sostituisce con maggiore efficacia le soluzioni fai-da-te e le mascherine tradizionali che in passato sono state di difficile reperibilità: LG Electronics preannuncia così - senza citare espressamente il Covid-19 - le nuove "PuriCare Wearable Air Purifier", mascherine che purificano l'aria, proprio come i purificatori d'ambiente che si installano in casa.

Ufficialmente presentate alla kermesse tecnologica di Berlino IFA 2020 a settembre e in previsione sul mercato entro fine anno, i dispositivi impiegano due filtri Hepa H13, simili ai filtri utilizzati nei prodotti di purificazione dell'aria domestica dall'azienda coreana. Con le sue doppie ventole e il sensore respiratorio brevettato, il purificatore d'aria di LG consente a chi le indossa di aspirare aria pulita e filtrata mentre il sensore respiratorio rileva il ciclo e il volume del respiro e regola di conseguenza le doppie ventole a tre velocità. Le ventole si accelerano automaticamente per favorire l'aspirazione dell'aria e rallentano per ridurre la resistenza durante l'espirazione per rendere la respirazione senza sforzo.





Progettato ergonomicamente sulla base della forma del viso, le "LG PuriCare Wearable" hanno dalle due alle otto ore di autonomia a seconda dell'intensità di utilizzo. In diretta comunicazione con l'app mobile "LG ThinQ", chi le utilizza può facilmente sapere quando i filtri devono essere sostituiti per le massime prestazioni. La custodia in dotazione, inoltre, mentre ricarica la mascherina la igienizza attraverso l'uso di luci Led UV.

"Il purificatore d'aria indossabile PuriCare è un'entusiasmante aggiunta alla nostra crescente linea di prodotti progettati per offrire vantaggi significativi per la salute e l'igiene. - ha affermato Dan Song, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company - In un momento in cui i consumatori sono alla ricerca di modi per rendere la vita più sicura e conveniente, è importante essere in grado di offrire soluzioni che aggiungano valore misurabile".

