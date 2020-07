Enel oltre il cloud, connessi oltre 1000 siti in più di 10 Paesi al mondo per un grande progetto di virtualizzazione della rete

Il processo di digital transformation di Enel è in atto e la nuova infrastruttura che virtualizza la rete di telecomunicazione aziendale ne è la dimostrazione: più di 1.000 siti in 3 continenti e più di 10 Paesi collegati tra loro - Italia, Spagna, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Perù, Russia e alcuni siti in Nord America.

Uno dei più imponenti progetti di virtualizzazione della rete al mondo, realizzata con la collaborazione di Accenture, Cisco e Sirti Digital Solutions, punta da un lato alla riduzione dei costi operativi e dall’altro all’incremento consistente di agilità dell’infrastruttura di Enel.

“Beyond Cloud Computing” è il processo più generale e strategico con cui Enel ha avviato la digitalizzazione dei suoi processi: “Il progetto Beyond Cloud Computing - afferma Carlo Bozzoli, Direttore Global Digital Solutions di Enel - rientra nel programma di trasformazione digitale avviato nel 2015 con la migrazione al Cloud. Durante l’emergenza Covid-19 la virtualizzazione degli apparati di rete ci ha permesso di gestire l’infrastruttura da remoto senza la necessità di avere personale sul posto”. Le potenzialità e l’agilità della nuova infrastruttura si sono manifestati nella gestione della crisi COVID-19 durante la quale Enel - in pochissimo tempo - ha remotizzato oltre 37.000 dipendenti consentendogli accedere agli applicativi aziendali e collaborare in sicurezza.

Oltre a quelle private, il progetto di infrastruttura virtuale è reso ancora più snello dall’adozione delle reti pubbliche: se dapprima le aziende non erano inclini all’impiego di connettività pubblica, oggi la selezione di una rete virtuale dedicata e sicura, fa sì che possano essere perseguiti obiettivi importanti come qualità di servizio e costi ridotti.

Riduzione della latenza di elaborazione delle informazioni, aumento della capacità distribuita sul territorio, riduzione dei tempi di go-to-market, ottimizzazione dei costi di gestione e operativi: sono questi alcuni dei vantaggi della nuova infrastruttura di Enel, che potrà integrare nella propria rete tecnologie innovative come l’Internet of Things e la realtà aumentata e virtuale, al fine di agevolare il controllo, la gestione e la manutenzione dei propri asset distribuiti sul territorio.