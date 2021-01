IKN Italy annuncia la terza edizione dell’evento Future Lab, “Processi, tecnologie, organizzazione aziendale: l’e-commerce e le sfide del retail”

IKN Italy annuncia la terza edizione di Future Lab che si svolgerà in Live Streaming il prossimo 10 febbraio e che approfondirà i temi inerenti l’e-commerce e le sfide del retail da un punto di vista di processi, tecnologie e organizzazione aziendale.

Dalla transizione al new normal: è chiaro per tutti che il retail deve cambiare, che è necessario trovare nuovi modi per collaborare, condividere idee e rimanere in contatto.

Future Lab è un appuntamento che coinvolge la community di Forum Retail in una full immersion completa sui progetti di innovazione e sulle tecnologie applicative abilitanti in un’ottica di sempre maggiore omnicanalità. I negozi, infatti, non possono semplicemente riprendere da dove erano stati interrotti, ma adeguarsi al nuovo consumatore. Il concetto di punto vendita si è trasformato: da unico punto di contatto con i consumatori, è diventato parte di un sistema omni-canale. Se prima della pandemia rappresentava un riferimento ancora importante per gli acquisti, durante il lockdown il canale e-commerce è divenuto poi il principale mezzo di acquisto ed ha continuato ad esserlo.

A che punto sono oggi i retailer nella “lotta alla sopravvivenza” nel futuro post-digitale? Questa è la domanda chiave da cui prenderà il via la nuova edizione di Future Lab.

L’appuntamento rappresenta un’opportunità per:

Conoscere i dati dei migliori progetti di soluzioni tecnologiche e i modelli di integrazione online e offline presenti sul mercato italiano al momento;

Portare a casa tangibili takeaway per trasformare la propria attività e essere aiutati a procedere con sicurezza;

Approcciarsi alla "new normality" e ai nuovi trend di consumo, confrontandosi con i pionieri del cambiamento;

Riprogettare le strategie di vendita garantendo la continuità di business e l'ottimizzazione dei costi;

Strutturare una supply chain flessibile con una chiara visibilità in ogni punto della rete;

Analizzare casi internazionali di nuovi modelli di business redditizi.

In merito a quest’ultimo punto, di estrema rilevanza il Keynote Panel sul tema “Digital, design e investimenti: la roadmap internazionale dell’innovazione” che prevede un dibattito tra nomi di spicco del retail a livello globale: Werner Bossenmaier - Senior Director, Head of E-Commerce & Digital Sales Timberland EMEA, Jelena Taši? Pizzolato - Director, Innovation Scouting & Deal Flow Loomish SA, Andrew Mann - Managing Partner NorthBailey.

I leader mondiali del settore stanno plasmando il futuro del retail: questa sessione rappresenta, pertanto, un’opportunità per scoprire le strategie internazionali di trasformazione sul fronte fisico e su quello digitale. L’obiettivo è quello di trovare risposte concrete alle sfide più attuali per affrontare il new normal, acquisire il mindset necessario per raccogliere le opportunità dei modelli di business più redditizi, scoprire i trend 2021 in termini di piattaforme e infrastrutture necessarie all’ottimizzazione dei processi.

I principali focus della nuova edizione saranno:

Tecnologie : l’integrazione dei sistemi, i nuovi servizi di vendita e consegna, l’innovazione dei pagamenti digitali, la scelta delle piattaforme online, le interfacce virtuali … le tecnologie a supporto delle sfide imposte dall’impatto del Covid-19;

Settori: pagamenti, delivery, wholesale, luxury… i migliori case study relativi a come innovare e uscire da una crisi;

International Insights: leader internazionali a confronto per una visione globale sull'innovazione come driver di cambiamento;

Interactive Webinar – workshop altamente tecnologici per sperimentare un ecosistema seamless.

Future Lab è rivolto alle seguenti figure aziendali di diverse realtà retail: Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer, Chief Information Officer, CRM & Business Intelligence, Data Analytics, Data Intelligence, Customer Analytics, Digital Manager, Business Innovation Manager, Business Analyst, Chief Marketing Officer e Retail/Store Manager.

