Arriva "Xupermask", la mascherina super tech di Will.i.am, il rapper dei Black Eyed Peas, con luci a LED e auricolari Bluetooth

I fan dei Black Eyed Peas dovrebbero già conoscerla, dato che Will.i.am ne indossava una nel videoclip di "Girl Like Me" con Shakira. Si chiama "Xupermask", è dotata di luci a LED e auricolari Bluetooth con cancellazione del rumore che si agganciano magneticamente alla maschera quando non in uso; ha tre ventole a doppia velocità per la ventilazione e filtri HEPA sostituibili che possono essere sostituiti ogni 30 giorni.



Will.i.am dei Black Eyed Peas

"Xupermask" - che arriva nel bel mezzo della campagna vaccinale statunitense contro il Covid-19 - è una possibile risposta alla consapevolezza di dover indossare le mascherine ancora per molto tempo, nella fatttispecie quella di Will.i.am, rapper membro fondatore dei Black Eyed Peas, ma anche imprenditore non estraneo alla tecnologia, con azioni in attivo in aziende come Tesla e Beats Electronics.

Will.i.am in collaborazione con "Honeywell", azienda che produce dispositivi di protezione individuale e purificatori d'aria ha ideato dunque una mascherina high-tech che vanta fino a sette ore di durata della batteria con una singola carica. Durante un'intervista con il quotidiano americano "Usa Today", Will.i.am ha spiegato che la sua idea nasce dall'intento di risolvere i problemi che derivano dall'uso regolare di mascherine, dagli occhiali che si appannano alla voce attutita durante una telefonata. A quanto pare, prima di avviare la produzione con Honeywell, originariamente aveva pianificato di creare un paio di centinaia di "Xupermask" per i suoi amici più stretti. "Quello che ho visto in questi mesi è che le persone indossano maschere larghe e auricolari", ha detto Will.i.am. "Quando hanno ricevuto telefonate, si sono tolti la maschera e gli auricolari sono caduti sul pavimento, poi la maschera è caduta sul pavimento, e quindi si è sporcato tutto".



"Xupermask" (ph "Honeywell")

"Xupermask", disponibile sul mercato dall'8 aprile, include una fascia per la testa personalizzata così da renderla adattabile, di un sistema di aggancio magnetico per auricolari e microfono e appunto di un particolare sistema di filtrazione ad elevata efficienza di fluidi. Ha il costo non irrisorio di 299 dollari (e filtri sostituibili in una confezione da 3 per 27,99 dollari) e due taglie, piccola/media o medio/grande.