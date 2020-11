La ricerca del Mit: un sistema di intelligenza artificiale rileva il Covid-19 tramite le registrazioni della tosse degli asintomatici

I ricercatori dell'Istituto di tecnologia del Massachusetts hanno messo a punto delle tecniche di intelligenza artificiale, in grado di individuare soggetti affetti da Covid-19 ,in particolare gli asintomatici, attraverso l'intelligenza artificiale solo da una registrazione del telefono cellulare con tosse forzata

A un orecchio "comune" la differenza è impercettibile, ma sussiste una certa differenza tra un colpo di tosse e un colpo di tosse da Covid-19: sono partiti da questa considerazione i ricercatori dell'Istituto di tecnologia del Massachusetts, una delle più importanti università di ricerca del mondo, mettendo a punto delle tecniche di intelligenza artificiale, in grado di rappresentare uno strumento di screening su larga scala gratuito, non invasivo, in tempo reale e immediatamente distribuibile al fine aumentare gli approcci attuali nel contenimento della diffusione dell'epidemia.

I soggetti affetti da Covid-19, in particolare gli asintomatici, dunque, possono essere accuratamente individuati attraverso l'intelligenza artificiale solo da una registrazione del telefono cellulare con tosse forzata: "Per addestrare il nostro modello MIT Open Voice - spiegano i ricercatori in un paper pubblicato nel "Journal of Engineering in Medicine and Biology" - abbiamo costruito una pipeline di raccolta dati di registrazioni di tosse da Covid-19 attraverso il nostro sito web tra aprile e maggio 2020 e abbiamo creato il più grande dataset audio riportato fino ad oggi con 5.320 soggetti".

In seguito è stato sviluppato un framework di elaborazione vocale AI che sfrutta gli estrattori di caratteristiche dei biomarcatori acustici per effettuare il pre-screening di COVID-19 dalle registrazioni della tosse e fornisce una mappa di monitoraggio dei pazienti in tempo reale. Le registrazioni della tosse vengono elaborate e immesse in un'architettura di diagnostica binaria pre-screening.

I modelli sono stati testati su 4256 soggetti, una metà provenienti da persone sane e una altra metà da pazienti Covid-19 asintomatici; un sofisticato algoritmo isola i parametri che costituiscono la differenza tra le emissioni di suono, raggiungendo una sensibilità del 98,5%. Per i soggetti asintomatici raggiunge una sensibilità del 100% con una specificità dell'83,2%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I casi d'uso pratici potrebbero essere per lo screening quotidiano di studenti, lavoratori e pubblico quando le scuole, i posti di lavoro e i trasporti riaprono, o per i test in pool per avvisare rapidamente di focolai nei gruppi", concludono i ricercatori. Si attende dunque la convalida delle autorità sanitarie locali, per rendere ufficiale questo metodo di screening, che potrebbe prendere la forma di un'app.