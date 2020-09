In volo tra gli aerei: l'incredibile avvistamento dell'uomo razzo che terrorizza i piloti

Non è stato ancora identificato ma è stato di certo riconosciuto come un incredibile avvistamento: domenica 31 agosto un uomo volava nei cieli dell'aeroporto internazionale di Los Angeles, a quasi 1000 metri di quota, sfiorando pericolosamente due aerei delle compagnie JetBlue e American Airlines.

"Only in LA": succede solo a Los Angeles si sente in un audio registrato durante le conversazioni tra piloti e la torre dell'aeroporto di Los Angeles diffuse dalle emitteti televisive locali. La Federal Aviation Administration, l’agenzia federale preposta all’aviazione civile degli Stati Uniti sta indagando e partirà proprio esaminando questi audio.

"Torre di controllo, qui American 1997, abbiamo appena superato un ragazzo in jet pack", si sente nella conversazione. "American 1997, ok, grazie, era alla tua sinistra o alla tua destra?", chiede il controllore. "Sul lato sinistro a circa 300 metri o giù di lì alla nostra altitudine", risponde il pilota.

Poi pochi secondi dopo anche il pilota del volo JetBlue prende il microfono e segnala il medesimo caso alla torre di controllo. "Abbiamo appena visto il ragazzo passare nel jet pack".

Che cosa è il jet pack

Ma cos'è il "razzo" - meglio conosciuto come "jet pack" - che permetteva a quest'uomo di volare? Si tratta di un dispositivo di cui gli amanti della fantascienza hanno probabilmente sentito parlare: la prima apparizione, quella di un uomo che vola con uno zaino a razzo, risale addirittura al 1928, sulla copertina della rivista "Amazing Stories", introducendo il romanzo "L'Allodola dello Spazio" di Edward Elmer Smith.

Forse anche i fan di Micheal Jackson hanno familiarità con il dispositivo, dato che al termine di ogni spettacolo del suo "Dangerous World Tour" del 1992, una controfigura abbandonava la scena volando sul pubblico con un jet pack.

Il "volo" è reso possibile da una forte propulsione di gas, dapprima perossido di idrogeno, poi si è passati a un più performante turbina o combustibile solido, liquido, o azoto gassoso compresso. Tuttavia, la diffusione del "jet pack" è stata sempre alquanto limitata, e le forze armate degli Stati Uniti hanno sempre ritenuto che gli elicotteri siano più funzionali.

Ci sono poche aziende in tutto il mondo che realizzano dispositivi che alimentano una sola persona in aria. La JetPack Aviation Corp, con sede a Van Nuys, in California, è l'unica ad aver sviluppato un jet pack che può essere indossato come uno zaino: lo hanno dimostrato cinque anni fa volando intorno alla Statua della Libertà.

Dal jet pack alla motocicletta volante

L'JetPack Aviation Corp che propone lezioni di volo a 4.950 dollari l'una, si è affrettata a dire che il jet pack sui cieli dell'aeroporto di Los Angeles, non era uno dei suoi. Quattro anni fa, "JetPack Aviation" aveva un contratto di ricerca e sviluppo per jet pack con l'esercito statunitense, ma non ha venduto nessuno dei dispositivi. Ora la società sta lavorando al suo velivolo "Speeder", che descrive come una motocicletta volante che può essere pilotata da un essere umano o pilotata come un drone.