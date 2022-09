44 gatti sotto sopra (gioco)

I gatti Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, protagonisti della serie TV “44 Gatti”, hanno messo sottosopra il loro mondo: aiutali a mettere ordine! Pesca una carta e cerca di ricostruire la scena nell’ordine giusto: Polpetta è a destra o a sinistra? Chi c’è per primo nella fila, Lampo o Milady? Interagendo con i cubi, in autonomia o seguendo le indicazioni del secondo giocatore, seguirai i simpatici protagonisti delle serie TV 44 Gatti in un percorso di apprendimento delle abilità visuo-spaziali, prerequisiti essenziali per gli apprendimenti scolastici. Il primo di una serie di materiali con protagonisti i 44 gatti, dedicati all’apprendimento dei prerequisiti scolastici.

Erickson

ISBN 9788859026617

60 carte più oggetti – 14,90 €, età 3+