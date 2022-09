Dagli OGM alle bioplastiche, dall'ingegneria genetica alle tecniche mediche più avanzate: i concetti chiave delle biotecnologie in 50 capitoli chiari, concisi e aggiornatissimi.

Nonostante siano protagoniste della scienza e della società da diversi decenni, le biotecnologie sono ancora troppo spesso avvolte da una nube di mistero. Stefano Bertacchi ci accompagna in un viaggio in questo affascinante mondo, con semplicità e rigore, partendo dalle basi e affrontando temi attuali come il biorisanamento, la clonazione e la bioetica, ma anche la fermentazione, la produzione di carne sintetica e le applicazioni in ambito medico e farmaceutico. Le biotecnologie sono intorno a noi, ovunque.

50 grandi idee. Biotecnologie

di Stefano Bertacchi

Dedalo

ISBN 9788822069047

Pag. 208 – 18,00 €