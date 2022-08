"Jo la fuoriclasse" di Martina Wildner

Jo ama il calcio e ha talento, ma per migliorare è costretta a entrare - unica ragazza - nella squadra maschile della sua città. Fin dal principio per lei è un inferno: i maschi non la considerano parte della squadra, la isolano e la colpevolizzano per ogni errore. Tuttavia Jo, con la sua tenacia e il supporto delle persone più impensate, riuscirà a superare l'ostacolo più grande, la sua insicurezza.

La Nuova Frontiera Junior

ISBN 9791280176295

Pag. 256 – 16,90 € illustrato, età 11+