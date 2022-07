"Orgoglio bretone": l'assurdo caso dell'ispettore Dupin

Sono trascorsi cinque anni da quando il commissario Dupin ha preso servizio in Bretagna. Un giorno il trillo del telefono lo distoglie dal corso di aggiornamento che sta frequentando. Non lontano da Brest, un’anziana signora che portava a spasso il cane, ha visto un uomo disteso in una posizione strana e ricoperto di sangue. La donna è corsa in un ristorante per telefonare alla polizia, ma all’arrivo delle pattuglie del corpo non vi era più alcuna traccia. Tra bizzarre leggende, inspiegabili furti di sabbia e misteriosi culti druidici, nella mente di Dupin si fa strada il sospetto di trovarsi dinanzi a uno dei casi più assurdi e complicati della sua attività di ispettore della polizia francese.

Jean-Luc Bannalec

Neri Pozza

ISBN 9788865598818

Pag. 304 – 19.00 €