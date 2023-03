‘A nanna, gattini!’, di Bàrbara Castro Urío

Difficile trovare un animale più amato del gatto... I micioni e i gattini che s’intrufolano nelle pagine per l’infanzia non si possono contare. E qui ce ne sono addirittura 11 – ciascuno col suo colore e la sua stanzetta. Uno per volta corrono a fare la nanna, e dietro a loro gattoneranno di certo anche i piccoli lettori fino a cascare dal sonno...

A nanna, gattini!

Bàrbara Castro Urío

Donzelli Editore

ISBN 9788868439613

Pag. 24 – 16,00 €, illustrato, età 3 +