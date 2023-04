‘Accendere le menti’, di Ray Smilor

Per trasmettere la conoscenza serve una leadership che sia magnetica e che abbia metodi didattici sempre aggiornati. Accendere le menti è pensato per tutti i formatori aziendali, oltre che per insegnanti di diverso ordine e grado, aiutandoli a trasformare le loro lezioni in momenti creativi e carichi di entusiasmo. In che modo si possono stimolare le menti di persone diverse, con diversi modi di imparare? In queste pagine l’autore, uno dei massimi esperti di formazione a livello mondiale, racconta come sviluppare intraprendenza e proattività nelle persone, accendendo in loro il desiderio di imparare e di mettere a frutto la conoscenza.

Ray Smilor già Presidente della Foundation for Enterprise Development. Ha realizzato corsi sulle metodologie didattiche negli Stati Uniti, in Russia, India, Nord Africa e Medio Oriente. Noto conoscitore dei processi imprenditoriali, è tra i consulenti più ricercati a livello internazionale. Per Guerini Next ha già pubblicato Audaci visionari (2017).

Accendere le menti

Ray Smilor

Guerini e Associati

ISBN 9788868964634

Pag. 192 - 23,50 €