‘Acchiappafantasmi’, di Giordano Meacci

Tra reading teatrali e reportage narrativi, ritratti linguistici e ossessioni cinematografiche, Giordano Meacci riscrive gli anni della sua vita etimologica di lettore trasformandoli in un vero e proprio Canzoniere in prosa.

E così Bob Dylan e Giordano Bruno, Ettore Scola e Rosa Balistreri, gli Sparklehorse e Caterina da Siena convivono, tutte e tutti, nelle pagine di Meacci Perché la vita, per chi acchiappafantasmi, è scritta anche dall’incanto della musica, dalla magia lunare delle immagini in movimento, dalla sospensione ipnotica del teatro: e da tutte le grammatiche che li compongono attraverso la lingua e i linguaggi di cui sono fatti. E la letteratura – per quello che poi vorrà dire – è la forma che si dà alla lingua per cercare di fermare i fantasmi che ci hanno attraversato e ci attraversano; costringendoli a restare: e ad accompagnarci. Ma solo se vinti dall’azzardo di Bellezza che li tiene con noi.

Giordano Meacci 1971 ha pubblicato, tra l’altro, Improvviso il Novecento. Pasolini professore, Fuori i secondi. Guida ai personaggi minori, Il Cinghiale che uccise Liberty Valance e Cittadino Cane. Con Dori Ghezzi e Francesca Serafini ha scritto Lui, io, noi. Con Claudio Caligari e Francesca Serafini ha scritto Non essere cattivo. Con Francesca Serafini ha scritto Fabrizio De André. Principe libero e Carosello Carosone, premio Flaiano per la sceneggiatura televisiva.

Acchiappafantasmi

Giordano Meacci

minimum fax

ISBN 9788833894416

Pag. 513 - 19,00 €