Alessandro Cattelan lancia ACCĒNTO, casa editrice di esordienti

Esordirà il 26 ottobre in libreria - con ben tre titoli - ACC?NTO, la nuova casa editrice fondata di Alessandro Cattelan, con la direzione editoriale di Matteo B. Bianchi. L’obiettivo del conduttore televisivo e radiofonico, da sempre vicino al mondo dei libri (ha portato avanti su Instagram una seguitissima rubrica di consigli di lettura) è “mettere l’accento” sui giovani talenti italiani e stranieri, ma anche restituire spazio ai titoli meno recenti della letteratura mondiale ingiustamente scomparsi o mai arrivati sui nostri scaffali. Tre sono le collane previste: “accento acuto”, dedicata agli esordienti; “accento grave”, che darà spazio ad autori e libri dimenticati, da riscoprire e “dieresi” che comprenderà titoli di saggistica freschi e innovativi, dedicati agli argomenti più eterogenei.

I primi tre titoli di ACC?NTO, in uscita il 26 ottobre, sono: Senza respiro di Raffaella Montana, Tutto ciò che poteva rompersi di David Valentini e Manuale di caccia e pesca per ragazze di Melissa Bank. A soli 27 anni, Raffaella Montana si presenta al pubblico con una storia che affronta con precisione e controllo il dolore della malattia e il piacere del sesso, due opposti ideologici che convivono, trovando una loro conciliazione, nella vita della protagonista. David Valentini, i cui racconti sono apparsi su numerose riviste, presenta una serie di racconti disomogenei nella struttura, in un qualche modo tutti legati da rapporti interpersonali che delineano il profilo di una intera generazione: la precarietà di un futuro incerto, le peregrinazioni all’estero, il desiderio antico di avere casa, lavoro, famiglia. Infine Melissa Bank, una delle voci più brillanti della letteratura anni Novanta d’oltreoceano, viene riproposta con il suo Manuale di caccia e pesca per ragazze, e una prefazione di Paolo Cognetti. Arrivato in Italia nel 1999, il romanzo ha subito conquistato lettori e lettrici, per poi scomparire dimenticato. La storia della vita della protagonista viene raccontata con humor e ironia nel suo dispiegarsi progressivo. In particolare, la donna conoscerà l’amore, il sesso e i rapporti sentimentali complessi, imparando le logiche della caccia e dell’inseguimento.