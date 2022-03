Perché dovreste leggere 'Amatissimi' di Cara Wall

Si parla di amicizia, famiglia e fede. 'Amatissimi' è il più che convincente esordio letterario della newyorkese Cara Wall, pubblicato nel 2019, ed edito per la prima volta in Italia nel 2022 da Fazi Editore. Siamo di fronte a una scrittrice che sa maneggiare le parole, creare metafore e plasmare personaggi complessi con più dimensioni. Una scrittrice che in poco più di quattrocento pagine approfondisce cosa signica essere umani, aiutare e aiutarsi, connettersi con le persone, avere fede ed esplorarla, creare e nutrire relazioni.

La trama

Siamo a Greenwich Village negli anni Sessanta. La Terza Chiesa Presbiteriana rischia di allontanarsi dalla comunità dei fedeli e per risollevarne le sorti vengono scelti due pastori, Charles Barrett e James MacNally, con storie di vita molto diverse tra loro. Il primo, destinato a una cattedra ad Harvard, fugge dalle imposizioni con l’arrivo improvviso della vocazione religiose; il secondo, invece, vede nella chiesa la possibilità di una battaglia per la giustizia sociale, dopo aver trascorso una giovinezza difficile, segnata dall'alcolismo del padre.

Charles e James hanno due mogli diametralmente opposte: Lily è intellettuale, severa e atea, e ha instaurato col marito un rapporto basato su una costante negoziazione; Nan, invece, è figlia di un ministro del culto e sente come propria la missione del marito. L'autrice esplora quarant'anni di vita condivisa, tra incomprensioni, divergenze e sfide affrontate insieme, su tutte quella di essere genitori. Una vita nella quale ci sono due costanti: l'amicizia maschile, e i malintesi e la rivalità al femminile.

Fede, ma non solo

Al netto di tematiche complesse ma immediate come i rapporti interpersonali, l'amicizia, l'amore e la genitorialità, 'Amatissimi' è un romanzo sulla fede. O meglio, è una continua esplorazione, attraverso i propri personaggi, di come la fede possa significare cose diverse per persone differenti tra loro, e di come sia in grado di scomparire e riapparire nel corso della vita di chiunque con un solo schiocco di dita. Non è un mistero che la letteratura americana abbia fatto abbondante utilizzo di ministri del culto, preti e pastori, e Cara Wall, con la prudenza del caso - ma i presupposti sono davvero sorprendenti - si cala alla perfezione all'interno di questa tradizione.

Ad ogni modo, 'Amatissimi' soddisfa maggiormente se letto come romanzo sul matrimonio e sulle relazioni, piuttosto che come romanzo religioso. Quella che emerge è la chiara urgenza di delineare con precisione il rapporto tra moglie e marito, piuttosto che quello che lega a Dio. È un romanzo che dà più soddisfazioni sul lato prettamente romantico, su quello che riguarda l'amicizia e la vita familiare, piuttosto che su quello mistico. C'è un'altra certezza che sgorga chiara e potente da 'Amatissimi', ed è la statura della sua autrice: Wall scrive in prosa e lo fa dannatamente bene. La scrittura è così rotonda, pensata appositamente per essere assaporata, che si stenta a credere che si tratti davvero di una esordiente.

Voto 7,5

Trama 7 | Stile 9 | Coinvolgimento 7