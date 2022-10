Andrej Dugin e Ol'ga Dugina in libreria con "Il sartorello coraggioso"

Un sartorello sedeva al suo tavolo e cuciva, dando di tanto in tanto un morso a una mela. Ma il profumo della mela finì per attirare nugoli di mosche che, dopo aver ronzato un po' all'intorno, vi si posarono sopra. Il sartorello prese un pezzo di stoffa e menò un colpo alla mela. Quando scostò il panno, c'erano sette mosche spiaccicate. «Guarda un po'» disse tra sé e sé. «Che tipo in gamba sei! Devo farlo sapere al mondo intero!».

Adelphi

ISBN 9788845916625

Pag. 28 – 20,00 €, illustrato, età 4+