‘Angelica’, di Silvana La Spina

Angelica Sedara è la figlia di don Calogero, amministratore dei feudi del principe di Salina a Donnafugata. È una ragazzina come tante, ma detestata dalla madre. Con questo marchio di dolore addosso, la giovane si avvia a conoscere il mondo, finché incontra il cugino Tancredi. Angelica è bella, Tancredi ha bisogno di soldi per fare carriera, così deciderà di sposarla. A quel punto Angelica cambierà posizione, divenendo una dama colta e alla moda. Nel frattempo, attorno a lei si snodano gli eventi politici e quelli familiari, tutto si muove infatti, perché come capirà anche Tancredi non è vero che «se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Se tutto cambia, niente rimane come prima.

Angelica

Silvana La Spina

Neri Pozza

