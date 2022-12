‘Anna di Kleve’, di Alison Weir

Per Anna di Kleve non sembrano esserci molte prospettive di matrimonio. Un giorno si fa avanti un pretendente che non può essere rifiutato: re Enrico VIII. Ha avuto tre mogli, tutte morte, il Papa lo ha scomunicato e lui è in cerca di alleati e di un’altra moglie. La sua unica richiesta è quella di avere un ritratto della futura regina. Anna sa di non essere una bellezza, eppure, quando l’opera è finita, si emoziona nel vedere il suo viso delineato con tanta delicatezza. Ma Enrico la penserà nello stesso modo, vedendola dal vivo? Alison Weir ritrae sotto una luce nuova la quarta moglie di Enrico VIII: una donna, appassionata e coraggiosa, capace di non piegarsi davanti a un destino avverso.

Anna di Kleve

Alison Weir

BEAT

ISBN 9788865598368

Pag. 544 – 19,00 €