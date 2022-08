Questa monografia nasce dall’intento di raccontare aspetti sconosciuti o poco noti della misteriosa vicenda umana e artistica di Vivian Maier (1926-2009). Pubblicata a corredo della mostra torinese, la monografia indaga i temi più caratteristici di Vivian Maier e si apre con la serie degli autoritratti in cui il suo sguardo severo si riflette negli specchi, nelle vetrine e la sua lunga ombra invade l’obiettivo; seguono le sezioni dedicate agli scatti catturati per le strade di New York e Chicago, ai ritratti ma anche ai gesti, agli atteggiamenti e alle posture delle persone fotografate.

"Vivian Maier"

di Anne Morin

Skira

ISBN 9788857247069

Pag. 256 – 38,00 € illustrato