Diventa un tiranno, la professione più in crescita dopo il virologo

Da Gheddafi a Putin: la storia della tirannia moderna per "imparare" a comandare il mondo. Un libro di satira per leggere e sorridere sul nostro presente

I tiranni non sono acqua passata ahimè e la democrazia completa oggi è presente soltanto per il 6% della popolazione mondiale. La storia è ciclica e alcune "regole del buon tiranno" tornano sempre attraverso degli elementi comuni e quindi perchè non farne un "manuale" per "imparare" ad essere un "buon" tiranno?

Ci ha pensato Antonio Losito, autore televisivo, creatore del podcast Tyranny da cui è nato il libro "Diventa un tiranno". Una satira quanto mai reale che attraverso la storia recente racconta i fatti più curiosi, inquietanti e bizzarri che hanno portato uomini comuni al potere. È così che c'è chi ha fatto la propria campagna elettorale vestito da Batman o chi ha dichiarato di aver parlato con gli animali che gli avrebbero svelato la vittoria.

Queste ed altre storie Antonio Losito le racconta ai microfoni di Today.it.