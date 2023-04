La ricerca di Armida Gandini è da sempre focalizzata sul tema dell’identità, declinato mediante linguaggi come il disegno, la fotografia, l’installazione e il video.

Per lei, l’approfondimento di un ambito attraverso le varie prospettive che può mettere in campo è il modo congeniale per sviluppare una riflessione che diventa ragionamento visivo nello spazio, con un approccio spesso installativo e coinvolgente.

Sin dal progetto I luoghi della memoria (2001), l’elemento identitario è indagato attraverso le esperienze di vita delle persone nella loro relazione con l’altro, con il mondo e con la storia culturale dell’uomo. Nel corso degli anni la sua produzione, organizzata secondo cicli tematici ed espressivi, affronta i diversi stadi grazie ai quali si gioca la formazione della personalità umana. I suoi territori di ricerca riguardano, il viaggio, il confine, la soglia, l’ostacolo, la crescita, l’eredità affettiva e culturale.

L’artista ha partecipato a numerose mostre presso spazi pubblici e gallerie private, nazionali e internazionali; i suoi lavori sono presenti in molte collezioni in Italia e all’estero e i suoi video sono stati esposti in diversi festival internazionali.

Gabriele Salvaterra, scrittore e mediatore culturale, appassionato di storia dell’arte e della critica, collabora con istituzioni museali e diverse riviste d’arte.

Armida Gandini

a cura di Gabriele Salvaterra

Skira

ISBN 9788857249049

Pag. 144 - 20,00 €