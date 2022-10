Arogya Yoga di Bellur Krishnamachar Sundaraja Iyengar

Arogya yoga è un compendio di articoli di Iyengar, pubblicati per un quotidiano indiano. Egli sosteneva che la ricerca di uno stile di vita migliore e più sano portasse inevitabilmente allo yoga, disciplina che comprende tutti gli aspetti della vita. Ne risulta un manuale semplice e accurato, importante tanto per il principiante quanto per il praticante evoluto, che fornisce una metodologia molto dettagliata composta da oltre 45 asana (e relative varianti), sequenze e suggerimenti adatti a persone con qualsiasi livello di preparazione. Le posizioni prevedono anche l’uso di pareti, cinture, tavoli, sgabelli, cuscini, coperte, oggetti che si trovano comunemente in ogni casa.

Edizioni Mediterranee

ISBN 9788827231487

Pag. 288 - 29,00 €