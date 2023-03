‘Aspetta’, di Suzy Chic e illustrazioni di Monique Touvay

Ogni mattina, Lô si prende cura del suo albero preferito. Quando spunta il primo fiore, l’albero gli dice: “È per te”. Ma aggiunge: “Se non lo cogli subito, se aspetti, si trasformerà in frutto”. Lô ci pensa su e decide di fidarsi. Quando è diventato un frutto saporito, invece di mangiarlo sceglie di interrarlo. Non è facile per Lô rinunciare a una tale promessa di felicità, ma c’è qualcosa che lo aspetta oltre l’incertezza. Un invito a guardare lontano e a credere nei doni del tempo.

Suzy Chic è un’artista plastica, che ama esprimersi su diversi supporti: dal disegno alla stampa d’arte, alla realizzazione di piccole sculture. È tra i fondatori dell’Atelier Sainte Barbe, laboratorio-galleria affacciato sull’oceano.

Monique Touvay, artista visiva multidisciplinare, ha illustrato diversi albi per Flammarion e altri editori francesi tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila.

Aspetta

Suzy Chic

Terre di mezzo

ISBN 9791259961303

Pag. 48 - 15,00 € - età 4+