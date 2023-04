‘Aspettando l’alba’, di Fabiola Anchorena

L’opera, vincitrice del XV Premio Internazionale Compostela per Albi Illustrati, è una denuncia contro la deforestazione del pianeta riconducibile agli incendi boschivi, sempre più numerosi per via del cambiamento climatico e di un'incontrollata attività umana. L’autrice, Fabiola Anchorena, narra lo stato di sofferenza dell’Amazzonia, paragonabile a quella di qualsiasi foresta nel mondo.

Aspettando l’alba

Fabiola Anchorena

Kalandraka

ISBN 9788413431857

Pag. 28 – 16,00 €, illustrato, età 7+