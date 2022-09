Attilio in libreria con 'Filarello'

Bob il cane scende in cantina a prendere le decorazioni. Ops, quante ragnatele, ce ne sono di tutte le forme. Cos'è successo? In effetti, nel locale c’è un ospite inaspettato, un vero artista della tessitura: il ragno Filarello. I due fanno amicizia e salgono in casa, per decorare insieme l’albero. Palline, lucette: c’è tutto e un pezzo dopo l’altro l’albero è pronto. Manca solo la stella in cima. Bob la tira fuori dalla scatola, ma... accidenti, si è rotta. Che peccato! E adesso come si fa? Attilio tesse in rima una storia di Natale, una trama preziosa e leggera come la tela del tenero Filarello, che per il suo amico Bob riuscirà a realizzare una nuova splendida stella!

Attilio

Lapis

ISBN 9788878748538

Pag. 40 – 11,90 €, illustrato - età 3+