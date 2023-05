Nuovo esordiente per Accento: Mohamed Maalel debutta con 'Baba'

Una storia di multiculturalità, identità e legami. Una lunga lettera a un padre a cui non ci si e? potuti mostrare fino in fondo per quello che si e?, in cui il racconto si rovescia presto, in realta?, nel piu? commovente tentativo di ascolto e accoglienza. È 'Baba', romanzo d'esordio di Mohamed Maalel, edito da Accento edizioni di Alessandro Cattelan. L'opera fa parte della collana Accento acuto - la principale -, dedicata agli esordienti, e sarà disponibile in libreria a partire da mercoledì 10 maggio. L'opera sarà presentata in anteprima al Salone del Libro di Torino, venerdì 19 maggio.

La trama

Moemi nasce in una famiglia in cui le lingue e le ricette si mescolano: riso patate e cozze e cornetti al cioccolato convivono con cous cous e baklawa, come provano a convivere italiano e tunisino, accettazione e rifiuto. Ma e? anche una famiglia dominata da un padre violento, capace di picchiare la moglie Paola e il figlio maggiore Selem, di costringere il protagonista a sessioni di preghiera estenuanti, ma capace anche, in un disorientante cortocircuito d’affetti, d’amore e tenerezza infiniti.

Baba, avrei dovuto scriverti una lettera. Ti ho scritto una storia.

Quando, ormai adulto, Moemi lo raggiunge in ospedale, avvia con il padre un dialogo sempre piu? rosicchiato dalla malattia. E mentre il ricovero mangia le parole, il protagonista ricorda la propria vita e quella della propria famiglia, dai viaggi in Tunisia al trauma della circoncisione, dall’essere il figlio piu? amato alla scoperta sofferta della propria omosessualita?, dai giorni di mercato ad Andria all’Erasmus come occasione di confronto con le proprie radici.

Chi è l'autore

Mohamed Maalel, nato ad Andria nel 1993, si definisce meta? cous cous e meta? orecchietta per via delle sue origini italo-tunisine. Quando non immagina possibili storie da raccontare, scrive per il Giornale di Sicilia. E? stato uno degli analisti del programma Rai Tvtalk.

