‘Babilonia’ di Yasmina Reza

In un posto qualunque nella periferia di Parigi, una donna qualunque, con un buon lavoro, un marito, un figlio, una sorella e dei vicini di casa, si lascia coinvolgere, nel corso di una strana notte, in una faccenda che potrebbe costarle assai cara. Per affettuosa solidarietà con un uomo di cui non sa molto, tranne che è solo, profondamente solo. O forse perché, di colpo, ha voglia, foss’anche per un’ora, di respirare fuori dalla soffocante banalità del quotidiano – di immergersi in una «dimensione di tenebre». Tirando con la consueta maestria le fila di una vicenda in cui il comico e il tragico si mescolano in maniera inestricabile come in una sorta di perverso vaudeville, Yasmina Reza ci ricorda che ciascuno vive in esilio: da sé stesso, da ciò che avrebbe voluto essere, e dagli altri.

Yasmina Reza, salutata dalla critica come uno dei maggiori drammaturghi contemporanei, con Adelphi ha pubblicato Il dio del massacro (2011), Felici i felici (2013), «Arte» (2018), Bella Figura (2019), Anne-Marie la beltà (2021) e Serge (2022). Apparso per la prima volta in Francia nel 2016, Babilonia ha ottenuto il premio Renaudot.

Babilonia

Yasmina Reza

Adelphi

ISBN 9788845937637

Pag. 157 - 12,00 €