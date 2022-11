Un rapporto madre-figlia mai nato nell'esordio letterario di Adele Oriana Orlando

Alice nasce, suo malgrado, da una donna che non riesce ad amarla, in un mondo che sembra respingerla. Quasi a prendere le distanze dalla realtà in cui vive e da alcune persone che la circondano, lei è solo 'La bambina che voleva amare', come recita il titolo del libro d'esordio di Adele Oriana Orlando, giornalista veronese di 32 anni, dal 2020 in forza alla redazione di TrentoToday.it.

'La bambina che voleva amare', edito da Land Editore, è una novella che avrebbe avuto piene potenzialità per diventare romanzo. La lettura scorre veloce, sono sufficienti un paio d'ore per accompagnare Alice, la protagonista, attraverso le fasi più significative e dolorose della propria vita, scandite - è questa la costante - dal rapporto controverso con quella che avrebbe dovuto essere sua madre. Donna che si è comportata come tale (forse) solo nel metterla al mondo.

Novella con potenzialità da romanzo, si diceva. Orlando ha la capacità di inglobare il lettore nella narrazione, la sua scrittura scivola bene e suscita precise emozioni, peccato solo non abbia 'osato' di più, arricchendo di situazioni, particolari e relazioni le fasi di vita della sua protagonista. Non è certo la lunghezza che dà senso e compiutezza a un'opera, ma nel caso specifico più dettagli e un approfondimento maggiore di alcuni brani avrebbero impreziosito un intreccio base che funziona. Peccato.

Sembrava che mia madre fosse nata dal nulla, non aveva ricordi, niente foto. Claudia era una aliena [...]

L'opera ha il pregio di portare a galla e sviscerare temi estremamente attuali. Si parla di genitorialità e rapporto con il proprio corpo, di body positivity e bullismo, dell'importanza di prendersi cura della propria salute mentale, di morte e rinascita. Ciò che emerge con più forza è però il rapporto difficile tra madre e figlia, che permette all'autrice di interrogarsi sul concetto di istinto materno: esiste o è solo frutto di un costrutto sociale 'imposto' alle donne? Orlando, consapevolmente o meno, si dà una risposta. O meglio, la dà ai suoi lettori attraverso i personaggi del suo romanzo.

