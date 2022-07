"Per sempre, altrove" di Barbara Cagni

Una storia di distacchi, lontananza e alienazione, ma non solo. Per sempre, altrove è anche e soprattutto un potente racconto di amore, coraggio e solidarietà fra donne. È una domenica d’autunno del 1955 quando una telefonata raggiunge la famiglia della piccola narratrice protagonista per avvisare che Berta, la sorella maggiore a cui è più legata e che da poco è emigrata in Svizzera, ha iniziato a dare segni di squilibrio mentale. L’emigrazione, la malattia mentale, i conflitti e le tragedie di quegli anni si intrecciano con l’amore incondizionato di una famiglia e le storie coraggiose di tante donne che, spesso dimenticate, sono da sempre il cuore pulsante di ogni comunità.

Per sempre, altrove

Barbara Cagni

Fazi

ISBN 9791259671288

Pag. 250 – 17.00 €