‘BAS3’, di Daniela Traficante e Maria Assunta Zanetti

Le British Ability Scales (BAS), di cui viene qui presentata la terza edizione, risultano particolarmente utili nei casi in cui si osservi un funzionamento cognitivo caratterizzato da rilevanti disarmonie di sviluppo tra abilità diverse, come spesso accade in bambini e ragazzi che presentano difficoltà o disturbi dell’apprendimento (DSA). Anche in presenza di plusdotazione o di disabilità intellettiva, le BAS3 offrono elementi di valutazione caratterizzanti il singolo bambino, al di là di indici di funzionamento globale, che rischiano di mascherare problemi o risorse. In tutti questi casi, l’applicazione delle BAS3 consente di ottenere indicazioni attendibili sui processi che costituiscono i punti di forza e i punti di debolezza del bambino, offrendo al clinico informazioni utili a supporto della diagnosi e dell’intervento, soprattutto in ambito educativo.

Daniela Traficante è professoressa associato presso la facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Psicologia dell’assessment e degli interventi nelle difficoltà scolastiche.

Maria Assunta Zanetti è professore associato presso il corso di laurea in Psicologia dell’Università degli Studi di Pavia. Dal 2017 dirige la rivista Psicologia dell’Educazione.

