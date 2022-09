Batman Day, torna la giornata dedicata al Cavaliere Oscuro

Come ogni anno, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo si uniscono per celebrare uno dei personaggi più amati dell’universo fumettistico, cinematografico e non solo: il Batman Day, quest’anno, è in programma per sabato 17 settembre. Si tratta a tutti gli effetti di una ricorrenza: la prima giornata internazionale dedicata all'uomo pipistrello è stata festeggiata il 23 luglio 2014, in occasione del 75º anniversario del debutto dell'inconico eroe sulla testata 'Detective Comics'.

Torna anche nel 2022 il Batman Day

Nell'occasione, Panini Comics propone ben cinque volumi in uscita, a partire giovedì 15 settembre, che incontreranno i gusti di tutti i lettori, dai fan più storici a chi invece è deciso ad approcciarsi a cosa c’è dietro l’oscura e tormentata Gotham City.