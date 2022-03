I migliori fumetti su Batman da leggere prima di vedere il nuovo film

L'uomo pipistrello è tornato al cinema con 'The Batman', attesa pellicola targata Warner Bros, incentrata su uno dei personaggi più amati di sempre, le cui storie hanno conquistato milioni di spettatori e lettori in tutto il mondo.

La sete di conoscenza dei fan di Bruce Wayne non si è mai esaurita negli anni e, per soddisfare ogni curiosità, Panini Comics presenta una serie di nuovi volumi sul 'Cavaliere Oscuro' in arrivo a marzo, che promettono di accontentare anche i lettori più esigenti.

I fumetti su Batman da leggere

'Batman: L?Impostore': miniserie di Mattson Tomlin e Andrea Sorrentino ambientata nei primi anni di attività dell?eroe e che lo vede alle prese con un impostore che ha deciso di compromettere definitivamente la sua reputazione.

'Batman - Il film del 1989': i fan del Batman diretto da Tim Burton troveranno pane per i loro denti con questa storia a fumetti, dove le fantastiche interpretazioni di Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger riprendono vita in una trasposizione indimenticabile

'Batman: Cavaliere maledetto': raccoglie in una nuova edizione le storie che negli anni 90 fecero conoscere ai fan di Batman il talento di Jeph Loeb e Tim Sale, autori anche di 'Batman: Il lungo Halloween special', un?avventura inedita ambientata dopo gli eventi dei due grandi classici 'Batman: Il lungo Halloween' e 'Batman: Vittoria oscura'.

'Batman: Cos'è successo al Cavaliere Oscuro?': è il titolo da recuperare per gli amanti del pluripremiato sceneggiatore Neil Gaiman (Sandman), che regala un magnifico tributo al Cavaliere Oscuro con il suo stile unico.

'Batman: Leggende metropolitane': due grandi firme dei comics come Matthew Rosenberg e Chip Zdarsky firmano le storie della nuova serie antologica del Cavaliere Oscuro, raccolte in una maxi serie.

'Batman Black&White': una serie di autori tra i più importanti del fumetto americano si mettono alla prova in una serie di storie inedite con tavole rigorosamente in bianco e nero.

'Batman: Una morte in famiglia', volume unico che raccoglie le celebri saghe che hanno ridefinito il personaggio di Robin per i decenni a venire.

Manga dedicati all'uomo pipistrello

Batman non ha conquistato solo il mondo dei comics, ma anche quello dei manga, con tre titoli da recuperare: 'Batman: Il figlio dei sogni', un?avventura a cavallo tra Gotham City e Tokyo di Kia Asamiya che vede il Cavaliere Oscuro alle prese con una droga che trasforma chi la assume nei celebri supercriminali nemici del Pipistrello.

L?elegante cofanetto 'Batman: Il Batmanga di Jiro Kuwata' raccoglie i 53 capitoli di un manga uscito in Giappone negli anni '70 al culmine della popolare serie tv che vedeva come protagonista proprio l'uomo pipistrello.

'Batman e la Justice League 1', invece, racconta la storia di un ragazzo giapponese giunto a Gotham City in cerca dei genitori scomparsi. Il fatidico incontro con Batman lo trascinerà in una rocambolesca avventura e l?aiuto della Justice League si rivelerà fondamentale.