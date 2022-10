Bernardine Evaristo in libreria con "Dove finisce il mondo"

Due racconti di Bernardine Evaristo in prima traduzione italiana, On Top of the World e I’m Think I’m Going Slightly Mad. In appendice, inoltre, viene presentata la traduzione del saggio CSI Europe (2008), che rimanda alle questioni tematiche che investono i racconti e attraversano l’intera produzione narrativa della scrittrice vincitrice del Booker Prize. I racconti, nell’indagare forme contemporanee di disagio femminile, delineano i viaggi estremi delle protagoniste alla ricerca di un’identità libera da condizionamenti di genere ed etnico-razziali.

Besa Muci

ISBN 9788836291816

Pag. 100 – 14,00 €