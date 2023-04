‘Bob Dylan. Retrospectrum’, a cura di Shai Baitel

Retrospectrum, che accompagna una delle più grandi retrospettive dedicate alla produzione artistica di Bob Dylan, presenta oltre 60 anni di pratica artistica del leggendario cantautore attraverso un’ampia selezione di opere d’arte di Dylan provenienti da collezioni private di tutto il mondo e comprendenti dipinti a olio, acrilico e acquerello, oltre a disegni a inchiostro, pastello e carboncino e alle caratteristiche sculture in ferro.

È solo a partire dal XXI secolo che la pratica artistica di Bob Dylan ha ricevuto riconoscimenti a livello internazionale. Nonostante la sua carriera musicale avesse preso il volo già dagli anni Sessanta, la prima esposizione di arte visuale è avvenuta nel 2007 con la mostra “The Drawn Blank Series” presso la Chemnitz Art Gallery in Germania. A partire da quel momento, istituzioni di fama mondiale come la galleria Gagosian, la National Portrait Gallery di Londra o la National Gallery of Denmark di Copenhagen, hanno invitato Dylan a esporre i suoi quadri nelle loro prestigiose sale. Dylan si è avvicinato all’arte proprio nei primi anni ’60 quando, a seguito di un incidente in moto, ha imparato a disegnare per passare il tempo durante la convalescenza. Da quel momento, l’arte ha sempre accompagnato i suoi viaggi; molti dei suoi lavori ritraggono infatti paesaggi osservati durante i suoi tour musicali. Dylan ha disegnato le copertine di molti suoi album, tra cui Self Portrait (1970) e Planet Waves (1974), oltre al disco Music From Big Pink (1968) dei The Band.

Shai Baitel è direttore artistico del Modern Art Museum (MAM), Shanghai.

Bob Dylan. Retrospectrum

Shai Baitel

Skira

