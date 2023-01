‘Bocconi e Luiss Kit di preparazione’, di AA.VV.

La soluzione più completa e aggiornata per prepararsi ai test di ammissione. Il Kit è valido anche per le università LIUC e Cattolica. Aggiornato alle modifiche introdotte negli ultimi test ufficiali. Ampio spazio alle domande di natura matematica e logica matematica, che hanno assunto particolare importanza nel test di ammissione all'Università Bocconi. Nel Kit: il manuale con la teoria essenziale; un eserciziario con centinaia di domande commentate; una raccolta di migliaia di domande ufficiali suddivise per materia con tutte le soluzioni; l’accesso a MyDesk dove sono disponibili tutorial sui test, video-lezioni, mappe, schemi riassuntivi.

Bocconi e Luiss Kit di preparazione

AA.VV.

Alpha Test

ISBN 9788848325530

Pag. 1.072 – 84,90 €