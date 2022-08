Brava ragazza, cattiva ragazza: il nuovo libro del maestro indiscusso del thriller psicologico, Michael Robotham

Michael Robotham, autore bestseller, torna nelle librerie italiane con il primo capitolo di una nuova, travolgente serie con cui si conferma un maestro indiscusso del thriller psicologico. Da bambina, la misteriosa Evie Cormac è stata protagonista di un truce caso di cronaca: la polizia l’ha trovata nascosta in una stanza segreta dove, proprio sotto ai suoi occhi, si è consumato un terribile delitto. Lo psicologo forense Cyrus Haven è chiamato a determinare se Evie sia pronta per vivere da sola nel mondo. Ma questa ragazza è diversa da tutte le altre: affascinante e pericolosa, fragile e astuta, a Evie non sfugge mai quando qualcuno sta mentendo. E nessuno intorno a lei dice la verità.

Brava ragazza, cattiva ragazza

di Michael Robotham

Fazi

ISBN 9791259670427

Pag. 400 – 18,00 €.