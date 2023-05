‘Buchi bianchi’, di Carlo Rovelli

«Non lo so se l’idea che i buchi neri finiscano la loro lunga vita trasformandosi in buchi bianchi sia giusta. È il fenomeno che ho studiato in questi ultimi anni. Coinvolge la natura quantistica del tempo e dello spazio, la coesistenza di prospettive diverse, e la ragione della differenza fra passato e futuro. Esplorare questa idea è un’avventura ancora in corso. Ve la racconto come in un bollettino dal fronte. Cosa sono esattamente i buchi neri, che pullulano nell’universo. Cosa sono i buchi bianchi, i loro elusivi fratelli minori. E le domande che mi inseguono da sempre: come facciamo a capire quello che non abbiamo mai visto. Perché vogliamo sempre andare a vedere un po’ più in là...».

Carlo Rovelli, fisico teorico, membro dell’Institut universitaire de France e dell’Académie internationale de philosophie des sciences, con Adelphi ha pubblicato Sette brevi lezioni di fisica (2014), L’ordine del tempo (2017), Helgoland (2020) e Relatività generale (2021). I suoi libri sono stati tradotti in oltre 40 paesi.

