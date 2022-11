Buffon Leggenda senza fine, AA.VV.

La storia d’amore tra Gianluigi Buffon e il calcio sembra non voler mai avere fine. L’esordio da giovanissimo nel Parma di Nevio Scala, il trasferimento record alla Juve per oltre 100 miliardi di lire, l’affermazione nell’Olimpo dei migliori portieri del mondo, il Mondiale in Germania, la discesa negli inferi della B e la successiva rinascita fino allo struggente addio alla Signora del maggio 2018. Dopo l’avventura al PSG, ha voluto chiudere idealmente il cerchio della sua vita calcistica con un doppio ritorno a casa. Prima a Torino, per essere guida per le nuove generazioni chiamate a raccogliere la sua scomoda eredità – sul campo e fuori. Poi a Parma, nella squadra che per prima ha avuto fiducia in lui.

IN USCITA A DICEMBRE

Buffon Leggenda senza fine

AAVV

Kenness

ISBN 9791280688200

Pag. 144 – 16,95 €, illustrato