Buonanotte, signor Tom di Michelle Magorian

Nel 1939, allo scoppio del secondo conflitto mondiale, il governo inglese decide di evacuare migliaia di bambini dalle città e di sistemarli in campagna presso le famiglie disposte ad accoglierli. Uno di questi bambini, Willie Beech, trova alloggio presso Tom Oakley, un uomo di mezza età che vive solo, dopo la morte della moglie, nel villaggio di Little Weirwold. Il piccolo è traumatizzato: si spaventa per un nonnulla, bagna il letto tutte le notti e ha il corpo ricoperto di lividi e cicatrici. Con il tempo, le attenzioni e l’affetto di Tom consentono a Willie di riacquistare la serenità. L’incanto della nuova vita si infrange però quando la madre costringe Willie a tornare a Londra…

Buonanotte, signor Tom

Michelle Magorian

Fazi

ISBN 9788893257190

Pag. 326 – 17,00 €