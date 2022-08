Buonumore a colazione, il libro di cucina di Martina Russo

In queste pagine troverete cinquanta ricette originali – tutte buonissime e facili da replicare –, vere e proprie coccole per il palato da gustare con chi amate. Dolci da portare in tavola dopo pranzo, dopo cena, per merenda, pensati in particolare per la colazione. Lo sanno tutti che il primo pasto del giorno è il più importante perché dà il pieno di energia e buonumore per affrontare il resto della giornata.

Buonumore a colazione

di Martina Russo

Cairo

ISBN 9788830902282

Pag. 192 – 18,50 € illustrato.