'Cambiare il mondo con i libri' di Mattia Tombolini, illustrazioni di Marta Baroni

Ma davvero i libri possono cambiare il mondo? L’autore di questo libro non ha dubbi: sì, possono eccome. E raccontando la storia di Giangiacomo Feltrinelli, l’editore rivoluzionario par excellence, Mattia Tombolini ripercorre i motivi profondi e del tutto «sconsiderati» che lo conducono a credere così tanto nei libri da costruire un’impresa che li fa, i libri: una casa editrice. Il libro di Tombolini, concepito per i ragazzi dagli 8 in su, è un omaggio a uno dei più grandi editori italiani (creatore di una delle più grandi e influenti case editrici d’Italia) e contemporaneamente è un elogio del «prendere posizione». Il libro racconta con partecipazione alcuni degli episodi della vita di Giangiacomo: le scelte, i viaggi, gli incontri e i successi editoriali, e si concentra sulle passioni e sul «mestiere» dell’editore nella cultura contemporanea. Le illustrazioni di Marta Baroni rendono il titolo ancora più prezioso e soprattutto lo trasformano in un libro «laboratorio», in cui i bambini e le bambine sono chiamati a dire la loro, a fare la loro parte, a prendere posizione, scrivendo e disegnando o completando le illustrazioni. Per questo il libro è adatto per i laboratori nelle scuole.

Il libro è arricchito da una approfondita nota di Carlo Feltrinelli, autore della biografia di Giangiacomo Feltrinelli Senior Service.

«Giangiacomo capisce che nonostante la guerra sia finita, in Italia continuano a esserci molte ingiustizie. Non c’è uguaglianza, e soprattutto c’è chi continua a essere sfruttato e chi si arricchisce sul lavoro degli altri e quindi vuole trovare il modo di cambiare le cose. E cosa fa? Voi cosa fareste per cambiare le cose? Beh, lui sceglie l’arma più potente di tutte: i libri!»

Mattia Tombolini, nato a Roma nel 1990. Dopo molto lavoro precario e dopo mille «avventure» (tra alti e bassi) nel mondo della militanza politica nei movimenti, nel 2019 è tra i fondatori di Momo edizioni. Mattia crede che i libri siano uno strumento per provare a «cambiare il mondo».

Marta Baroni è autrice di fumetti, illustratrice ed educatrice. Con BAO Publishing ha pubblicato Al sole come i gatti (2015) e Uma del Mondo di Sotto (2018), finalista al premio Leggimi Forte.

Cambiare il mondo con i libri

Mattia Tombolini, copertina e illustrazioni di Marta Baroni

Momo Edizioni

ISBN 9791280298225

Pag. 96 - 13,00 €