Cambiare il mondo con il rap, di Militant A

Militant A è un rapper, frontman di Assalti Frontali, uno dei primi gruppi hip hop italiani. Questo è il suo quinto libro ed è un libro speciale. È il racconto in presa diretta – contemporaneamente un diario e un romanzo – del laboratorio che il rapper tiene da anni nelle scuole di mezzo mondo con i bambini e i ragazzi di ogni età e di ogni estrazione sociale. Pagina dopo pagina, si può quasi sentire l’intensità febbrile dell’esperienza della creazione che Militant A condivide con i ragazzi: il rap come arteducazione, come strumento per tirare fuori il fuoco che gli studenti hanno dentro. Una narrazione frenetica e a più voci durante la quale al lettore sembrerà di vedere la classe che si trasforma in una crew, in una banda di artisti, di scrittori, di rapper.

Dalla militanza nei centri sociali, nelle strade e nei cortei, Militant A da qualche anno, dopo essere stato, come recita un suo famoso verso rap, “un centro sociale che cammina”, ha scoperto il mondo della scuola pubblica. Nel suo racconto, però, la dimensione del laboratorio diventa un’esperienza totalizzante, autentica, reale e la scuola pubblica torna a essere quello che è stata per molto tempo: un luogo del conflitto dove l’insegnamento non è più solo unidirezionale. Mentre “insegna rap” infatti capita spesso (sempre?) a Militant A di imparare cose, molte cose dai ragazzi e dalla ragazze con cui lavora.

È una figura fondamentale a introdurre l’artista nel fantastico mondo della scuola pubblica: Simonetta Salacone, una dirigente scolastica nota per le sue posizioni ribelli e democratiche. In questo libro la figura di Simonetta, scomparsa qualche anno fa e ricordata anche in una canzone degli Assalti frontali, torna spesso. Il suo metodo ha sicuramene ispirato Militant A a trasformare i suoi laboratori in qualcosa di più: qualcosa di unico irripetibile, tanto nella vita dei ragazzi che in quella del rapper stesso. Il laboratorio come momento fondativo, come processo creativo di per sé, nel quale il coinvolgimento creativo, emotivo e anche politico è al massimo, ancora di più che in un concerto, ancora di più che per strada:

«Ecco… qui sono felice. Nelle scuole. Nei laboratori. Mi completo, mi realizzo. È un po’ come salire sul palco. Mi avvicino alla nuova classe e mi piace questo momento, l’ingresso in un mondo nuovo… entro così, informale, con la felpa e i jeans, la musica rap, quella dei pionieri, ed è bello togliere i banchi, ballare a cerchio, tirare fuori gli argomenti, siamo divisi, siamo in prigione, vogliamo uscire, è bello prendere il controllo di questo tempo e di questo spazio collettivo, rompere schemi burocratici che spesso anche senza volerlo riproducono il linguaggio del potere, dare motivazioni nuove, stimoli diversi… è bello cambiare il mondo con il rap. Tra le strade perse del mondo dei grandi… il laboratorio rende tutti artisti per un giorno, artisti per sempre».

Il libro, in un dialogo fitto e intenso tra l’arteducatore e i suoi allievi, racconta tre laboratori tenuti in altrettante scuole romane: una scuola elementare, una scuola media e un liceo superiore. Emozionante e duro, come un pugno nello stomaco, il libro trasporta il lettore dentro alle classi romane della scuola pubblica, senza fare sconti a nessuno, riscattando il ruolo democratico della scuola pubblica ed esaltando la voce collettiva e stupefacente di generazioni che assalteranno presto il futuro.

MILITANT A, nome d’arte di Luca Mascini, è un rapper, scrittore, arteducatore. Storica voce del gruppo hip-hop Assalti frontali, è autore di Storie di assalti frontali (Momo), Il viaggio della parola (DeriveApprodi), Soli contro tutto (Godfellas) e Conquista il tuo quartiere e conquisterai il mondo (Godfellas).

Cambiare il mondo con il rap

Militant A

Momo edizioni

ISBN: 9791280298317

Pag. 172 - 19,00 €