‘Cambio casa’, di Attilio Cassinelli

L’inverno è troppo freddo per rimanere nella tana umida: Orsetto decide di costruirsi una casa di legno. Parte di buona lena, ma a un certo punto comincia a nevicare! La casa non è pronta e la tana è troppo distante. Che fare? Orsetto non è solo, ci sono i suoi amici, Samuele e Bob, pronti ad aiutarlo...

Cambio casa

Attilio Cassinelli

Lapis

ISBN 9788878748446

Pag. 28 – 9,90 €, illustrato, età 1 +