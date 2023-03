‘Canto per una casa ritrovata’, di Sophie Blackall

C’è una casa di campagna, piena di voci e canzoni, di pianti e risate. Grandi e piccoli si aiutano, lavorano, giocano insieme. Ma i bimbi crescono, i tempi cambiano, e la fattoria cade nel silenzio, invasa da foglie, fango, animali. Finché, dopo tanti anni, qualcuno non se ne innamora di nuovo... La storia vera dell’autrice, che decide di celebrare la memoria di una casa e di una famiglia. Un albo emozionante sui fili invisibili che ci legano ai luoghi, e a chi li abita prima e dopo di noi. Le illustrazioni di questo libro sono state realizzate utilizzando china, acquarelli, gouache e matite colorate, oltre che vari materiali tratti in salvo da una vecchia fattoria in rovina nello stato di New York: tappezzeria, pagine di libri, giornali, sacchetti di carta, vestiti, fazzoletti, tende e lacci da scarpe.

Tra i 10 migliori albi illustrati del 2022 secondo il New York Times.

Sophie Blackall scrive e illustra libri per bambini tradotti e premiati in tutto il mondo. In Italia sono usciti, tra gli altri, La vera storia dell’orso Winnie (Mondadori) e Ciao, ciao amico faro (Fatatrac), entrambi Caldecott Medal, e per Il Castoro l’albo Se vieni sulla Terra.

Canto per una casa ritrovata

Sophie Blackall

Terre di mezzo

ISBN 9791259961150

Pag. 48 - 16,00 €, 5 +