Un volume che raccoglie alcuni saggi, da Alberto Abruzzese a Paolo Fabbri, intorno alla produzione artistica di Bella Mirella Beraha.

“Il segno è fatto per mentire. Ma il camouflage costringe a ripensare l’idea stessa di segno. Emerge come un sistema complesso di strategie di presentazione e rappresentazione che operano secondo forze in gioco. (Paolo Fabbri)

Caos e Processo

di AA.VV. a cura di Enzo Papetti

elemento115

ISBN 9788899498702

Pag. 464 – 50,00 €