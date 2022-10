Caravaggio 1571 – 1610 di Rossella Vodret

Le vicende drammatiche della travagliata vita di Caravaggio, uno dei più formidabili pittori di tutti i tempi, sono ripercorse in questo volume, aggiornato alla luce delle ultime scoperte, che appare in occasione dei 450 anni dalla nascita dell’artista, documentata a Milano nel 1571. Sono qui prese in esame le più significative circostanze che hanno sgretolato, in soli quattordici anni, il breve percorso della vita professionale del Merisi: dal suo arrivo a Roma nel 1596, fino alla tragica e ancora misteriosa morte a Porto Ercole nel 1610. Michelangelo non aveva ancora compiuto trentanove anni.

Silvana Editoriale

ISBN 9788836649785

Pag. 360 – 36.00 €, ill.