‘Caterina Parr. L'ultima moglie, di Alison Weir’, di Alison Weir

Dopo aver mandato al patibolo la sua amata e fedifraga ultima moglie, re Enrico VIII punta il suo sguardo sulla trentenne e due volte vedova Caterina Parr. Caterina, però, è innamorata di Sir Thomas Seymour. Consapevole di questo sentimento, il re invia Sir Thomas all’estero, lasciandole un’unica scelta: quella di diventare la sua sesta moglie. L’ultimo libro della serie Le sei regine Tudor è una storia in cui amore, intrighi e lotte per il potere si intrecciano, delineando il ritratto di Caterina, l’unica donna che gli sopravvisse. «I libri di Alison Weir raccontano le sei mogli di Enrico VIII come mai era accaduto prima. Questo romanzo saprà incantarvi e ispirarvi; vi spezzerà il cuore» (Tracy Borman).

Caterina Parr. L'ultima moglie

Alison Weir

Beat Edizioni

ISBN 9791255020318

Pag. 560 – 23,00 €